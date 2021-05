Giro d’Italia, attesa in Langhe e Roero per gli ultimi 50 km della Biella-Canale

Partiti. Puntuale, alle 12.20 di oggi (lunedì 10 maggio) la terza tappa del 104° Giro d’Italia ha lasciato Biella per affrontare i 193 chilometri che la separano da Canale, dove la carovana dei 228 corridori è attesa tra le ore 17 (42 km/h) e le 17,30 (38 km/h), a seconda della media che i primi a tagliare il traguardo in viale del Pesco avranno tenuto a fine corsa.



L’attesa è ovviamente grande lungo i 50 km che le ventitré squadre in gara dovranno ancora affrontare una volta entrate in provincia di Cuneo, tra le ore 15.41 e le 16.02, sempre ipotizzando quelle medie.



Il Giro vi arriverà da Canelli e dai 522 metri del Gran Premio della Montagna (Gpm) di Piancanelli. Gruppo ed eventuali fuggitivi passeranno quindi a Castino (tra le ore 15.53 e le 16.06), altro Gran Premio della Montagna, scenderanno a Campetto, risaliranno a Borgomale e quindi ai 625 metri di Manera, per un nuovo Gpm.

Scenderanno quindi a Ricca e poi ad Alba, dove, provenienti da corso Langhe, attraverseranno la città diretti in corso Torino e corso Asti (tra le ore 16.28 e le 16.55). Da qui si porteranno verso Vaccheria di Guarene, svolteranno poi a sinistra in località Piedelmonte e da lì risaliranno diretti ai 360 metri di altitudine del capoluogo guarenese, dove ai piedi del castello Roero dovranno affrontare un duro strappo finale, la salita delle Calcine, 18% di pendenza e secondo traguardo volante della corsa (alle ore 16.41/17.10).

Da Guarene si porteranno poi nella vicina Castagnito, da dove si lanceranno in discesa verso Borbore di Vezza d’Alba. Passeranno a Borgonuovo e tra i boschi di località Sanche, affronteranno i tornanti in salita degli Occhetti, in territorio di Monteu Roero, prima di scendere ai Tre Rivi e di involarsi verso l'arrivo di Canale, dopo 193 chilometri di corsa.