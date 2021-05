L'olandese Van der Hoorn vince a Canale dopo una gara al comando [FOTO E VIDEO]

La terza tappa del Giro d'Italia entra nel vivo quando mancano meno di 50 km all'arrivo a Canale.

La corsa partita da Biella dopo la seconda tappa di ieri Stupinigi (Nichelino) - Novara e la primissima partenza con la crono di Torino è entrata da pochi minuti nella nostra provincia di Cuneo.

Il gruppo maglia rosa, dall'inizio del giro sulle spalle di Filippo Ganna, è a pochi minuti dal gruppo di testa dove c'è Vincenzo Albanese (in maglia azzurra) che al Gpm di Piancanelli si è aggiudicato i primi 9 punti di questo Giro, dopo i 3 ottenuti ieri.

Grande attesa tra pochi chilometri per il secondo Gpm di giornata a Castino e per il traguardo volante di Guarene a pochi km dall'arrivo a Canale.

Come finirà questa tappa adatta ai "finesseur"? Riusicirà il piemontese Ganna a mantenere la maglia rosa?



AGGIORNAMENTO 16,45: mancano meno di 6 chilometri all'arrivo a Canale. Si prevede uno spettacolare arrivo in volata.



AGGIORNAMENTO 16,56: l'olandese Taco Van Der Horn taglia in volata il traguardo di Canale dopo una gara al comando. Ganna resta maglia rosa.

IL VIDEO DELL'ARRIVO A CANALE