Il forum giovanile di Frabosa Sottana lancia le "giornate ecologiche"

"Pensa globale, agisci locale". È sulla base di queste parole che il forum giovanile di Frabosa Sottana ha pensato di dare il proprio contributo all'ambiente e al territorio, istituendo le "giornate ecologiche" e coinvolgendo la comunità frabosana.

Obiettivo? Aiutare la lotta al cambiamento climatico e mantenere pulito il paese.

I primi due appuntamenti sono stati fissati per domenica 16 e 30 maggio alle 15. Le operazioni di pulizia si concentreranno rispettivamente nella frazione dell'Alma e di Pianvignale.

"Siamo entusiaste di questa iniziativa da parte dei ragazzi del forum giovanile" - commentano l'assessore Erica Basso e il consigliere Giulia Lanza - "E' bello veder nascere iniziative locali a favore del territorio che mettano in connessione tutta la comunità per il bene del paese".

Nei mesi successivi si cercherà, inoltre, di estendere l'iniziativa anche le restanti frazioni, con l'obiettivo di regalare a tutti un paese più pulito e, perché no, sensibilizzare sulla tematica quante più persone possibili.

Ai partecipanti verranno dati in dotazione guanti monouso, pettorina e sacchi della spazzatura. In caso di maltempo e/o eventuale ritorno in zona rossa o arancione, la manifestazione verrà rinviata.

Obbligatorio l'uso della mascherina. Per ragioni organizzative comunicare la propria intenzione di partecipare ai contatti del forum giovanile.