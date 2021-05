Moretta, alcuni residenti tornano a segnalare la "pericolosità" della provinciale 663

Il tratto della SP 20 in via Pollano

Alcuni abitanti di Moretta hanno scritto alla redazione per segnalare la pericolosità sul tratto della strada provinciale 663, nello specifico all’altezza all’incirca del km 19, in via Pollano, a cui si uniscono anche residenti delle zone limitrofe.

“La problematica è l’eccessiva velocità e il sorpasso azzardato che avviene a qualsiasi ora del giorno e della notte, sia da parte degli automobilisti (con le auto), sia da parte degli autotrasportatori (con i tir) in entrambi i sensi di marcia, cioè sia in direzione Faule, sia in direzione centro di Moretta”.

Non è la prima volta che i residenti segnalano in forma anonima la criticità della zona. Come già spiegavano in una lettera inviata a gennaio 2020: “Il rischio è la sicurezza sia degli automobilisti che dalle vie laterali si immettono sulla SP 663 oppure gli automobilisti che devono svoltare per accedere nelle vie laterali (via Monte Bracco, via Alba, via Pietro Craveri, via della Mola, via Casalgrasso, via Piattera) e nelle abitazioni che si affacciano direttamente sulla SP663”.

I residenti, sottolineano inoltre la pericolosità per chi attraversa quel tratto di strada dove sono presenti diverse strisce e una fermata del pullman, nonché il rischio per le abitazioni: “Oltre alla sicurezza c’è anche il rischio di danneggiamento delle abitazioni adiacenti alla SP663 causato dalle vibrazioni/tremolii (ad esempio crepe, scorrimento dei coppi/tegole) in particolar modo caudato dai Tir che sfrecciano a una velocità superiore ai 50km/h”.

“Infine - concludono nella lettera - l’inquinamento acustico. Se si cammina sul marciapiede non si riesce a parlare al telefono o fare una conversazione, oppure se si è nei giardini o sui balconi a volte non è possibile effettuare conversazioni, tutto questo causato dall’eccessiva velocità che crea rumori superiori ai 70 decibel”.

I cittadini auspicano un rispetto del codice della strada da parte di tutti e nel caso all’installazione di un velox fisso o all’installazione di dissuasori tipo garitte o telecamere, insieme a una segnaletica stradale più accentuata che ricorda di rispettare il limite di velocità e il divieto di sorpasso.

“Ne va della sicurezza delle nostre famiglie e figli”.

Da parte dell’Amministrazione al momento nessun commento.