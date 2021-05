Peveragno, lavori sull'area gioco di piazza San Domenico: "Partiti dopo sei mesi, ma siamo soddisfatti"

Sono attualmente in corso i lavori di realizzazione della recinzione di contenimento attorno all'area gioco di piazza San Domenico, a Peveragno.

A segnalarlo il gruppo di minoranza "SiAMO Peveragno" con un post sulla propria pagina Facebook ufficiale e un identico comunicato stampa. I lavori prendono le mosse idealmente nel dicembre 2020, dopo la presentazione - da parte proprio del gruppo guidato dall'ex-candidato sindaco Adriano Renaudi - di un'interpellanza relativa proprio all'area gioco in questione: realizzata durante il primo mandato della giunta attualmente in carica, non presentava la necessaria recinzione per contenere l'eventualità di allontanamento improvviso dei bambini sull'adiacente sede stradale.