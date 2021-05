Locali e popolazione hanno rispettato il coprifuoco: sabato sera, a Cuneo, nessuna sanzione

Dopo la manifestazione non autorizzata contro il coprifuoco, lo scorso 1° maggio a Cuneo, quando circa 300 persone si sono radunate in piazza Galimberti, per poi muoversi in corteo lungo l'asse principale della città al grido di "libertà", il Questore ha programmato dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, in particolare nei fine settimana.

Tra l'altro, proprio perché non autorizzata e durata ben oltre le 22, quindi senza il rispetto delle norme attualmente in vigore, scatteranno le sanzioni per i partecipanti, identificati a seguito dell'analisi delle numerose immagini e dei video circolati.

Lo scorso weekend, quello dell'8 e 9 maggio, in particolare sabato sera, i controlli sono stati capillari e massicci.

L'esito è stato positivo: nessuna sanzione, né in capo agli esercenti dei bar e dei locali di somministrazione, né in capo ai clienti.

Tutti i locali hanno cessato l'attività entro le 22 e non sono stati registrati assembramenti.

Numerose pattuglie con personale della Questura in divisa, oltre a diversi uomini in borghese, hanno presenziato nei luoghi della movida cittadina, in particolare tra piazza Galimberti e piazza Boves. Non con finalità punitiva ma in particolare per dare un segnale alla popolazione, in particolare ai più giovani, richiamandoli al rispetto delle norme, su tutte quella del coprifuoco.

Da ormai molti mesi è - lo sappiamo tutti - alle 22, ma si attende la conferma dello spostamento, dalla metà di maggio, alle 23 o alle 24.