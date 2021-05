chiediloadascom, coinvolti 38 comuni del Saluzzese: un nuovo servizio per i clienti

Parte ufficialmente da oggi, il progetto firmato da Ascom Saluzzo e dintorni. Una creazione ambiziosa, quella presentata in conferenza stampa da Confcommercio imprese per l'Italia Saluzzo e zona, che vede coinvolte tutte le attività commerciali associate che hanno aderito.

"E' importante comunicare che non è un e-commerce - riferisce il presidente Danilo Rinaudo - ma un modo per andare incontro alle necessità e alle esigenze del cliente ponendolo al primo piano. Non è l'attività commerciale che espone i prodotti, bensì il cliente che fa presente i propri bisogni".