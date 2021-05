Perché serve ottimizzare la user experience di un sito (per vendere e generare desiderio)

Non importa che tu abbia bisogno di un sito istituzionale, un sito vetrina, un e-commerce dal quale vendere la tua nuova collezione di abiti e accessori firmati: assicurati che chi lo progetta, se non sei direttamente tu a farlo, consideri tra gli altri fattori anche quelli legati alla necessità di assicurare un’esperienza utente ottimale. Non poco diffusa è, infatti, anche tra gli addetti ai lavori la convinzione che tutto quello che fa di un sito un buon sito sia una grafica bella e accattivante e una velocità di caricamento tale per cui non si rischia che gli utenti “scappino” verso siti competitor. Eppure molte altre condizioni aiutano a ottimizzare la user experience di un sito e, a valle, lo stesso a generare lead concreti (vendite, iscrizioni a programmi di fidelizzazione o qualunque sia la ragione per cui hai deciso di mettere su le tue pagine web): qui di seguito proveremo ad elencarle.

Non prima di aver rimarcato, però, l’importanza – e dovresti averla intuita da solo da quanto detto fin qui – di affidarsi a dei veri professionisti di progettazione e realizzazione di siti web e di non lasciare niente al caso o improvvisare. Cerca insomma una web agency Milano, come Smart Web SEO, che possa contrare al suo interno del proprio di uno UX Designer preparato, competente, capace di suggerire soluzioni nuove e creative per ogni singolo cliente che abbia bisogno di ottimizzare la user experience del proprio sito.

Ottimizzare la user experience di un sito: le due domande da cui partire

A due domande in particolare dovreste essere in grado di rispondere insieme: il sito è facilmente trovabile e facilmente trovabili sono i contenuti al suo interno? e il sito è davvero utile, più di quanto non lo siano altri siti simili?

La prima domanda allude a concetti di cui sicuramente avrai già sentito parlare e per cui, se non sei proprio alle prime armi negli ambienti digitali, dovresti aver predisposto un po’ di budget: una strategia di posizionamento sui motori di ricerca da un lato e, dall’altro, una serie di considerazioni sull’usabilità delle singole pagine web di cui è composto la tua vetrina, il tuo e-commerce. Per quanto non sia il focus del suo lavoro, chi si occupa di ottimizzare la user experience di un sito, di concerto con SEO Strategist e altre figure simili, farà in modo che lo stessi si collochi bene, tra i primissimi risultati della SERP, per un set di parole chiavi individuate ma, soprattutto, si assicurerà che abbia una struttura snella e razionale in cui in pochi click l’utente possa tanto chiudere il carrello e arrivare alla pagina pagamenti, quanto tornare al punto iniziale della navigazione. Tieni conto però che, a seconda del settore in cui ti muovi, usabilità potrebbe voler dire soprattutto accessibilità anche da particolari categorie di utenti (ipovedenti, eccetera).

La seconda domanda è quella che, forse, racchiude davvero il senso e il perché serve ottimizzare la user experience di un sito: essendo le risorse in Rete praticamente infinite, nessun utente passerebbe il proprio tempo su pagine Web i cui contenuti non siano interessanti, presentati in maniera accattivante, diversi dalla maggior parte degli altri simili e in qualche modo di valore per chi ne fruisce. Generare desiderio è, insomma, l’obiettivo a monte che porta, a valle, a far crescere il tempo medio di connessione: tieni contro, però, che più spesso di quanto immagini generare è (anche) questione di branding.