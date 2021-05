Trasformazione digitale: perché è importante la figura del Chief Digital Officer

Oggi giorno la digitalizzazione della propria azienda è un elemento indispensabile per essere competitivi e al passo con i tempi a prescindere dal settore di interesse.

Negli ultimi anni, in particolare dal momento in cui è scoppiata la pandemia di Covid-19 e tutto deve svolgersi “a distanza”, la trasformazione digitale a cui tutte le categorie sono state obbligate ha fatto in modo che nascessero e si consolidassero anche nuove figure professionali.

La digitalizzazione richiede un cambio di mentalità

Affinché un’azienda compia una rivoluzione digitale non basta disporre di nuove tecnologie e strumenti informatici, ma serve una vera e propria svolta culturale.

Questo processo in Italia sta avvenendo in maniera più lenta e graduale rispetto ad altri paesi europei ma se ne avverte sempre di più la necessità in quanto le aziende italiane che stanno affrontando la digitalizzazione stanno registrando importanti traguardi in termini di crescita.

Il problema per chi non si adegua è evidente, non solo rimarrà indietro ma spianerà la strada ai competitor che, al contrario, stanno portando avanti progetti digitali.

Come partire quindi?

Ogni azienda, grande o piccola, può cavalcare l’onda del digitale trasformando in vantaggio quello che può sembrare un problema.

Il primo passo da compiere è sicuramente quello di capire le dinamiche del digitale per poterle applicare al proprio business. Ogni azienda è diversa e per poter trarre beneficio dal digitale è necessario che i vertici aziendali ne conoscano i risvolti operativi e strategici così da essere il motore del cambiamento.

I vertici aziendali devono poi necessariamente circondarsi di figure professionali con conoscenze digitali e di business approfondite per poter ricevere le giuste indicazioni, passo dopo passo.

Il digitale è un elemento che permea in ogni settore aziendale ed è necessario assicurarsi di compiere i giusti passi che possano portare valore economico all’azienda.

Chief Digital Officer: qual è il suo ruolo

Una figura professionale che sta diventando molto importante negli ultimi anni, nel sostenere la trasformazione digitale aziendale è il chief digital officer, in italiano traducibile come “Direttore del digitale”.

Un Chief Digital Officer è colui che indirizza l’azienda nei passi da compiere durante la digital trasformation.

Nel concreto, deve aiutare dirigenti, collaboratori e dipendenti ad utilizzare al meglio gli strumenti digitali, costruisce la strada da seguire, si confronta con i vertici aziendali e porta la sua esperienza affinché il digitale diventi un mezzo per arrivare agli obiettivi di business che l’azienda si è prefissata.

È una figura strategica ed indispensabile oggi per l’azienda, dal momento che deve riuscire a portare l’innovazione in tutti i processi aziendali, anche se in Italia non è ancora molto conosciuta. All’estero invece è ormai la figura di riferimento per le aziende di successo che stanno investendo nella digitalizzazione ottenendo risultati importanti.

Le principali responsabilità di un Chief Digital Officer

Queste cambiano a seconda dell’azienda di riferimento e del livello di digitalizzazione, ma in linea di massima deve occuparsi di:

definire quali sono gli obiettivi strategici;

studiare la situazione di partenza dell’azienda e capire quali aree hanno bisogno di investimenti;

individuare il target a cui si rivolge l’azienda;

analizzare il mercato e monitorarlo;

interpretare i dati del monitoraggio;

decidere una strategia aziendale ed esporla ai componenti dell’azienda.

Questa figura è importante perché conosce tutti i passaggi che servono per arrivare alla digitalizzazione di un’azienda, sa quale è la giusta successione e quali sono i tempi giusti fissando delle metriche da seguire in modo preciso.

Il CDO possiede capacità comunicative, di problem solving, di organizzazione del lavoro proprio e di terzi, capacità analitiche e orientamento al cliente.

CDO esterno o interno all’azienda

La figura del Chief Digital Officier non deve necessariamente essere un manager assunto (quindi, interno all’azienda), ma può essere esterno e temporaneo.

Per quanto riguarda la seconda opzione, essa è molto vantaggiosa a livello di costo; in questo modo l’azienda potrà beneficiare della sua presenza con un approccio più agile.

Un consulente esterno temporaneo ha un fisso mensile e, a volte un bonus a fine percorso, mentre un manager assunto ha un costo di almeno 50mila euro l’anno fino ad un massimo di 200mila: per affidarsi ad un Chief Digital Officer esterno basterà collegarsi al portale maiamanagement.it da sempre in grado di supportare le aziende proponendo dei consulenti esterni in outsourcing che le aiuteranno nel processo di digital trasformation.

Il loro approccio è “scalabile”, ciò vuol dire che è richiesta una cifra sostenibile mensile e un successivo bonus ad obiettivi raggiunti.

A livello di costi questa è una soluzione ottimale per quelle aziende che vogliono puntare sul digitale adottando una metodologia agile.