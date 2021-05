Mostra virtuale di Italia Nostra Cuneo sul Parco Museo dell'Ingenio di Busca

In occasione delle Settimane del Patrimonio Culturale di Italia Nostra, dedicate al tema del museo del territorio come "genius loci", la sezione cuneese dell'associazione ha scelto di sostenere e promuovere il Parco Museo dell'Ingenio di Busca. Tra le diverse iniziative messe in campo a tale fine, è stata creata la pagina Facebook della sezione, "Esplorazioni cuneesi", inaugurata proprio con un album fotografico dedicato a questo museo, che conserva una collezione di oltre 200 macchinari d’epoca, fedeli riproduzioni, manufatti e miniature capaci di mostrare l’evoluzione tecnica del lavoro agricolo, industriale e artigianale, celebrando l’ingegno dei suoi protagonisti. Inaugurato nel 2018 presso l’ex convento dei Frati Cappuccini, è gestito dall’Associazione Ingenium APS, impegnata dal 2012 nel recupero della struttura. Nel parco è presente un mini–circuito ferroviario con trenini elettrici e a vapore. Al primo piano si può ammirare una notevole collezione di merletti realizzati al tombolo.

Italia Nostra Cuneo invita a visitare e sostenere questo luogo in grado di trasmettere così bene i saperi e l'inventiva della sua comunità, evitando che importanti tradizioni vadano perse per sempre.

Tutti i contatti e i giorni di apertura sono segnalati sulla pagina "Esplorazioni cuneesi", su cui potete restare aggiornati cliccando sul pulsante "Segui", e a cui potete inviare anche le vostre fotografie: https://www.<wbr></wbr>facebook.com/<wbr></wbr>esplorazionicuneesi/