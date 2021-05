Mondovì, la creatività vincente della classe III A dell'Ipc “Bellisario”

Un record di like nel sondaggio social per scegliere il logo “Don’t waste food”







Un sondaggio social per la scelta del logo da utilizzare per il progetto Erasmus+ “Don’t waste food: the Teenovators 2020/2022”.

E' l'idea vincente dell’Istituto “Giolitti-Bellisario-Paire” di Mondovì che ha prodotto, come effetto immediato, una grande pioggia di “like” e la conseguente selezione dell'elaborato grafico proposto dalla classe III A Ipc “M. Bellisario”. “Don’t waste food: the Teenovators 2020/2022” è un progetto internazionale che vede la partecipazione di scuole sia italiane che straniere. Più precisamente di Lettonia, Bulgaria, Romania e Turchia. I temi trattati riguardano l’economia circolare applicata al food, il riciclo di beni e servizi e le possibili soluzioni per combattere lo spreco alimentare.

Tra gli obiettivi del progetto c’è la creazione di un logo. I docenti Stefania Bottino e Tiziano Meneghetti, con la classe III A Ipc “M. Bellisario”, hanno presto scoperto che trovare quello giusto è una vera e propria sfida.

Per rendere la challenge ancora più impegnativa, ma contemporaneamente più motivante, hanno subito comunicato agli studenti che non si poteva usare nessun creatore di loghi online. Ogni alunno doveva mettersi in gioco per immaginare il proprio elaborato grafico originale. Dopo un’ampia discussione su come impostare il lavoro, sono state realizzate ben ventidue idee progettuali. A questo punto, gli alunni hanno scelto le bozze migliori e, grazie ad un’alunna molto brava nel disegno, le idee si sono concretizzate nell'immagine centrale allegata. Successivamente, tutti gli alunni, utilizzando la parte disegnata a mano dalla compagna, hanno ripreso a lavorare individualmente, utilizzando programmi o app per creare il logo definitivo. Ecco che gli studenti di terza hanno prodotto ventidue possibili loghi definitivi e, infine, con democratica votazione hanno scelto i due più rappresentativi. I docenti hanno, poi, avviato il sondaggio sui social.

Questa attività ha permesso ad ogni studente di essere creativo, ma nello stesso tempo collaborativo ed il gioco di squadra ha consentito di scegliere i due loghi sui quali fare un sondaggio sui social d’Istituto.

“La scuola deve insegnare agli adolescenti ad accettare delle sfide - spiega una nota dell'Istituto - a lavorare insieme per realizzare un obiettivo finale e a gioire sempre tutti insieme per la vittoria di un singolo alunno, che non sarebbe stata possibile senza le idee dei compagni e senza delle costruttive discussioni su come procedere durante le varie fasi. Proprio per questo motivo i docenti non desiderano comunicare il nome delle studentesse che sono arrivate alla sfida finale e della vincitrice, perché è la vittoria di tutti gli alunni della classe, perché questo logo è l’unione di tante idee, differenti creatività e pensieri divergenti, perché le sfide si vincono o si perdono insieme”.