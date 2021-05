Giro d'Italia 2021: la Biella-Canale celebra il 90esimo anniversario della Maglia Rosa

E' in corso la terza tappa del centoquattresimo Giro d'Italia, in programma dall’8 al 30 maggio e organizzato da RCS Sport, la Biella - Canale, 190 km.

La frazione odierna presenta un percorso pianeggiante nella prima parte e mosso nella seconda con un finale impegnativo e articolato.

La corsa ha passato il km 0 alle ore 12:31 con il gruppo forte di 183 corridori.

Ricorre oggi il 90esimo anniversario della Maglia Rosa, indossata per la prima volta da Learco Guerra il 10 maggio del 1931. Per l'occasione, RCS Sport ha promosso il Manifesto del Giro d'Italia 2021, realizzato dall'artista italiano TVBOY, in occasione del contest lanciato per i 90 anni della Maglia Rosa. Nel Manifesto sono presenti i 4 finalisti tra le Maglie Rosa più amate: Coppi, Merckx, Pantani e Contador

CLASSIFICA GENERALE

1 - Filippo Ganna (Ineos Grenadiers)

2 - Edoardo Affini (Jumbo-Visma) a 13"

3 - Tobias Foss (Jumbo-Visma) a 16"