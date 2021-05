Tiro con l'arco: Campionato Regionale Giovanile, buone prove per gli arcieri cuneesi

E’ andato in scena domenica 9 maggio, presso il campo di tiro degli Arcieri Collegno, il Campionato Regionale Giovanile Targa.

Il secondo evento regionale dell’anno, il primo per quanto riguarda la stagione all’aperto. La gara era riservata solamente alla divisione olimpica e alle classi Giovanissimi, Ragazzi e Allievi.

54 i giovani arcieri piemontesi in gara, in rappresentanza di 12 società.

Al termine delle 72 frecce di qualifica, che hanno decretato anche la classifica di classe (individuale e a squadre), si sono poi svolti gli scontri per i titoli assoluti 2021. Come da vigente regolamento, si sono svolte solamente le sfide nell’individuale; i titoli a squadre e mixed team assoluti sono infatti stati assegnati automaticamente al termine della qualifica.

Titoli assoluti individuali.

Nell’Arco Olimpico Allievi maschile si aggiudica il titolo assoluto Francesco Roppa (Arcieri delle Alpi), che si era anche classificato primo di classe, battendo in finale 6-4 Carlo Pani (Cantarana C5); terza posizione per Simone Dezani (Arcieri delle Alpi) vincente per 6-4 su Fabio Bogetti (Arcieri Clarascum). Al femminile, vittoria per Kaede Marsili (Arcieri Varian), anche lei prima al termine delle 72 frecce, che si impone per 6-0 su Emma Bergamasco (Arcieri Città della Paglia); terzo posto per Marta Aggero (Arc. Compagnia degli Orsi) 6-0 su Giada Bonino (Arcieri Iuvenilia). Tra i Ragazzi maschili, Daniele Abrate (Arcieri Clarascum) conquista il titolo assoluto, battendo 6-4 Giovanni Streri (Arclub Fossano), che aveva vinto invece il titolo di classe; bronzo per Alessandro Tallarico (Arcieri Varian) 6-2 su Dario Benedicenti (Arclub Fossano).

Al femminile, Emma Di Vita (Arcieri delle Alpi), che bissa il successo di classe, si impone per 6-4 su Emma Bergia (Arcieri Clarascum); sul terzo gradino del podio c’è Rebecca Manno (Arclub Fossano) vincente 6-2 su Matilde Pavanati (Sentiero Selvaggio). Gabriele Protto (Arcieri Clarascum) è il nuovo campione regionale assoluto, e di classe, tra i Giovanissimi maschili, battendo 6-0 Leonardo Frizzi (Oscar Oleggio Bellinzago); terza posizione per Leonardo Arossa (Arcieri Astarco) 7-3 su Giulio Imeri (Oscar Oleggio Bellinzago). Al femminile, Elisa Tallarico (Arcieri Varian) conquista il titolo regionale imponendosi per 7-3 su Giada Marengo (Cantarana C5), campionessa di classe; il bronzo è di Caterina Barbarossa (Sentiero Selvaggio) vincente 6-0 ai danni di Beatrice Streri (Arclub Fossano).

Titoli assoluti a squadre.

Gli Arcieri delle Alpi (Dezani, Pugnani, Roppa) ottengo il primo posto negli Allievi maschili; seconda posizione per gli Arcieri Clarascum (Bogetti, Giacosa, Ieni). Al femminile prima posizione per gli Oscar Oleggio Bellinzago (De Palo, Salsa, Silvestri). Nel Mixed Team ottengono il primo posto gli Arcieri delle Alpi (Ceriana, Roppa), davanti agli Arcieri Iuvenilia (Bonino, Aloisi) e agli Arc. Compagnia degli Orsi (Aggero, Peracchione). L’Arclub Fossano (Benedicenti, Fruttero, Streri) è primo nei Ragazzi maschili. Nel Mixed Team, gli Arcieri Clarascum (Bergia, Abrate) conquistano il primo posto; seconda posizione per l’Arclub Fossano (Manno, Streri). Primo posto per l’Arclub Fossano (Streri, Bertero) anche nei Giovanissimi Mixed Team.