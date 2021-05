Lavori in corso al Parco Museo dell'Ingenio di Busca

Non sanno proprio star fermi all'associazione Ingenium, che gestisce il Parco Museo dell'Ingenio di Busca. A scriverci sono nonno Franco e il piccolo Lorenzo: “Abbiamo approfittato di questi lunghi mesi di chiusura forzata per prepararci ad riaccogliervi con qualche sorpresa. Una piccola anteprima? Abbiamo terminato i lavori di montaggio di un'ampia tensostruttura che renderà ancora più confortevoli gli eventi e le cerimonie che prima o poi torneranno a svolgersi nel parco, abbellito anche da due nuove file di lavanda”.

La maestra merlettaia Ombretta Audisio continua ad arricchire con nuove creazioni il suo museo del tombolo ospitato al primo piano. Prezzemolo ne sta combinando una delle sue da esporre presto in mostra, mentre al piano terra è stata riallestita la sala dedicata a cinema e fotografia e la sala attigua, per poterle rendere accessibili anche alle carrozzine.



“Intanto continuiamo a progettare l'ecomuseo del buschese, un museo senza pareti o soffitti, diffuso in tutto il territorio fino a Valmala, per promuovere il patrimonio culturale materiale e immateriale delle nostre zone e farne riscoprire la bellezza prima di tutto ai suoi abitanti”, scrivono nonno e nipote.



Non resta che sostenere questa associazione: “Se apprezzi quello che facciamo e hai voglia di darci una mano ci sono tanti modi per sostenerci, uno in particolare non costa nulla: destinarci il tuo 5x1000. Nella dichiarazione dei redditi (Modello CU, 730 e UNICO) ti basterà firmare nel riquadro dedicato a “Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale…” e inserire nell’apposito spazio il Codice Fiscale di Ingenium, 96078340047. Istruzioni più dettagliate sono presenti sul sito ass-ingenium.com nella sezione Donazioni”.

Maggiori informazioni sulla pagina Facebook "Parco-Museo dell'Ingenio" o al numero 346 6020107.