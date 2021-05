"Sei e sarai sempre il nostro sole": gli amici ricordano Elena, morta a soli 21 anni

Cara Elena, ci manchi.

Ci manchi tanto, ma ti promettiamo che resteremo uniti in questo momento di forte dolore per aiutarci l'un l'altro, prestando particolare attenzione a chi fra noi è più fragile, certi che tu, da lassù, ci sarai di grande aiuto.

Non possiamo mentirti, ci sentiamo persi, ma vogliamo rassicurarti: riesci a farci sorridere anche da lontano. Scorriamo le gallerie dei nostri telefoni per rivivere i mille momenti passati assieme: dieci scatti sfocati per una foto venuta bene ma, per noi, tutti comunque bellissimi; gli attimi migliori non hanno bisogno di fotografie perfette.

Sei e sarai sempre il nostro sole: anche se non lo si vede perché nascosto da nuvole cariche di pioggia o coperto da fiocchi di neve, un raggio arriverà sempre su di noi per rallegrarci. E noi, proprio come i tuoi amati girasoli, ci gireremo costantemente a cercarlo, a cercare te.

Questa breve lettera, però, è rivolta anche alla tua sorellina Giulia, alla tua amorevole mamma Stefania, al tuo forte papà Ivo (per gli amici "ven dinta") ed al tuo saggio nonno Pierin.

Ad una settimana dalla tua partenza verso il paradiso, intendiamo ringraziarli per averci aperto le porte della vostra casa e per averci permesso di starti accanto fino all'ultimo istante.

Infine, un pensiero va alla piccola Cora: le hai insegnato a stare seduta, a dare la zampa, a fare l’inchino e lei ha ripagato le tue attenzioni con la sua tenera presenza e la sua dolce protezione.

Trova il tuo posto in cielo e riempilo di vita, come hai fatto fra noi.

I tuoi amici