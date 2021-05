Alba dice addio a storico parrucchiere di corso Langhe

Si svolgeranno domani, mercoledì 12 maggio, alle ore 16 nel duomo di Alba, i funerali di Gabriele Moschella, conosciuto parrucchiere albese.



Da alcuni anni si batteva con una grave malattia. Si è spento nella mattinata di ieri, lunedì 10 maggio, nella sua abitazione di corso Langhe, dove si trova anche il frequentato salone – "Nuove Immagini" – che la famiglia aveva avviato in città a partire dagli Sessanta e nel quale Gabriele aveva lavorato sin da giovanissimo, affiancandovi il padre Lorenzo, la madre Sara e la sorella Rosanna.



Sentito il ricordo dell’amico e collega cornelianese Enrico Frea, rappresentante provinciale di categoria per Confartigianato: "Ci conoscemmo da giovanissimi, nel 1976, in occasione del Campionato Regionale Acconciatori organizzato a Cuneo dall’Anam. Entrambi eravamo figli d'arte, in questo settore, desiderosi di continuare una tradizione di famiglia. Da allora la nostra amicizia è continuata scambiando i giornalini per i clienti che compravamo con le mance, l’accademia e la professione. Gabriele ti guardava silenzioso col suo mezzo sorriso, ma l'ultima parola, che metteva tutti d'accordo con simpatia, era sempre la sua. Oltre alla sua persona ci mancherà questo, di lui, il suo sorriso e la gentilezza che sapeva avere".



Insieme ai genitori e alla sorella, Gabriella Moschella lascia la compagna Graziella, con Isabella e Lorenzo, e la nipote Francesca.

Il rosario in suo ricordo verrà recitato questa sera (martedì 11 maggio) alle ore 19, sempre nel duomo di Alba. Per volere della famiglia non fiori, ma opere di bene.