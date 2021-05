A Mondovicino la protesta silenziosa con le serrande abbassate: "Vogliamo riaprire, anche nei weekend" [FOTO E VIDEO]

"Chiudiamo perché vogliamo aprire". Con una protesta silenziosa ma di impatto i centri commerciali di tutta Italia chiedono la revoca delle chiusure nei week-end.

Anche lo Shopping center e il Retail Park di Mondovicino hanno aderito alla manifestazione, promossa dalle associazioni del commercio Ancd-Conad, Confcommercio, Confesercenti, Confimprese, Cncc-Consiglio nazionale dei centri commerciali e Federdistribuzione.

Per 15 minuti, questa mattina, a partire dalle 11, le saracinesche dei negozi si sono abbassate in segno di protesta per chiedere l'immediata revoca delle misure restrittive che, da oltre sei mesi, impongono la chiusura nei festivi e nei pre festvi.

All'iniziativa non hanno aderito solo le attività che devono restare chiuse ma, in segno di solidarietà, anche quelle che possono restare aperte, come librerie, farmacie, edicole e tabacchi.

"Ci siamo adeguati per poter riaccogliere tutti in sicurezza, anche nei week end, vogliamo risposte certe e poter riaprire" - recita la voce all'interno del parco commerciale monregalese, spiegando le ragioni dell'iniziativa.

Oltre 30 mila i negozi in tutta Italia che hanno aderito a questa manifestazione. La richiesta è diretta: avere risposte concrete e per poter riaprire nei week-end che, innegabilmente, rappresentano le giornate più importanti della settimana per i parchi commerciali, anche in termini di fatturato.