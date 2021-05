Anche ad Alba bus gratuito per chi va a vaccinarsi

I cittadini albesi muniti di prenotazione per la vaccinazione anti Covid-19 possono utilizzare gratuitamente l’autobus per recarsi al centro vaccinale e per rientrare.

Per usufruire del servizio gratuito basta mostrare a bordo dell’autobus la propria prenotazione con data, ora e sede dell’appuntamento, ricevuta via e-mail o tramite Sms dalla Regione Piemonte.

Anche il Consorzio Granda Bus, gestore del servizio di trasporto per il Comune di Alba, ha infatti aderito all’iniziativa lanciata dalla Regione e dall’Agenzia della Mobilità Piemontese, per contribuire all’accelerazione della campagna vaccinale e contrastare il diffondersi del contagio, agevolando il raggiungimento degli hub vaccinali.



Per maggiori informazioni sull’agevolazione è possibile visitare il sitohttps://www.ilpiemontetivaccina.it/preadesione/#/agevolazioni .

Orari e percorsi sono disponibili all’indirizzo www.grandabus.it.