Avis Cuneo: Rosina De Luca confermata Presidente per il secondo mandato

Rosina De Luca è stata confermata presidente dell’Avis Cuneo Odv per il secondo mandato.

Lo ha deliberato il direttivo che si è tenuto il 6 maggio scorso ed ha rinnovato il Consiglio per il quadriennio 2021/2024.

Con la presidente De Luca, la vicepresidente Anna Lisa Fontana, la segretaria Simona Gallo, il vicesegretario Corrado Cosa, l’amministratore Bruno Antonio e i consiglieri Leonardo Dolce, Pinuccia Ferrua, Ezio Marchisio, Matteo Morando, Marco Pellegrino. Revisori dei conti: Francesco Ciolino, Romano Pellegrino e Tarcisio Piacenza

La presidente esterna la sua gioia e soddisfazione, annunciando la formazione di un “Gruppo Giovani” dopo l’ingresso di tanti giovani nell’associazione cuneese. “Avrà il compito di diffondere e promuovere la donazione di sangue fra le fasce di coetanei, nelle scuole e in altre realtà.

C’è bisogno di ricambio generazionale e di una nuova generazione attiva all’interno - sottolinea -; la pandemia Covid che ci ha colpito nel 2020 e continua a perseguitarci porta a nuove modalità di comunicazione, momenti di incontro a distanza e promozione delle iniziative attraverso tecnologie e strumenti multimediali che i giovani gestiscono con maggiore dimestichezza.

L’emergenza che sta colpendo il nostro paese non può lasciarci indifferenti di fronte ai bisogni e problemi che numerosi pazienti continuano ad avere. Oggi c’è tanto bisogno di plasma e sangue intero”.

Dall'Avis Cuneo l’invito a prenotare la donazione contattando la propria Associazione per informazioni e il centro trasfusionale presso l’Ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo.

Con la prenotazione si eviteranno assembramenti all’interno delle sale e si potrà garantire una programmazione continua e costante, in linea con le esigenze dell’Ospedale.

“Il dono di sangue è tra i doni più belli e significativi che si possono scambiare tra esseri umani, il dono di sangue è dono di vita, è gesto prezioso ed è espressione d’amore”.

La Presidente ringrazia tutti i donatori per il loro prezioso contributo "perché donare sangue è un gesto concreto di solidarietà. Significa letteralmente donare una parte di sé e della propria energia a qualcuno che sta soffrendo, che ne ha urgente bisogno, significa preoccuparsi ed agire per il bene della comunità e per la salvaguardia della vita.

L’Avis di Cuneo ha adottato anche un nuovo slogan che ne sintetizza la sua filosofia: “Dona sangue – donalo ora – donalo spesso e così condividi la vita”.