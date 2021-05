Il sindaco Riberi commenta il risultato della CIG: “Bene la soluzione del viadotto, ma sulla ferrovia siamo stati declassati da fratelli a cugini di terzo grado”

Si è tenuta cinque giorni fa l’ultima Conferenza Intergovernativa incentrata sulla viabilità transfrontaliera tra Francia e Italia. Argomenti principali, ovviamente, il destino del traforo del Tenda e quello della ferrovia Cuneo-Nizza.

“Sono soddisfatto, finalmente l’Italia ha presentato e ha tenuto una posizione ben ferma – ha sottolineato Massimo Riberi, sindaco di Limone Piemonte - . Abbiamo fatto sentire la nostra voce e questa volta anche la Francia ha approvato la nostra idea relativa al traforo. Sono speranzoso e contento anche perché la riunione che abbiamo fatto a Roma qualche settimana fa è stata recepita, e si è rivelata utile”.

“L’ingegner Prisco mi ha chiamato personalmente dopo la CIG per informarmi sull’andamento della riunione, anche se era quasi scontata la scelta verso la soluzione del viadotto, essendo quella meno costosa e più rapida – prosegue Riberi - . Tempi e costi mi sembrano ragionevoli: abbiamo chiesto di mettere in sicurezza il vallone della Ca’ e, io personalmente, di far riprendere i lavori sul lato italiano del traforo a giugno di quest’anno, come tra l’altro prospettato dal commissario e dal Governo; vanno ormai avanti da otto anni e siamo quasi al punto di partenza”.

Il vero problema, per il sindaco, riguarda il fatto che sino al 2023 la nuova canna del tunnel non sarà completata: l’idea sarebbe quella di aprire prima la strada dei 46 tornanti che porta al colle di Tenda montano, ma Riberi pensa sarà possibile farlo solo d’estate, fermo restando che il passaggio attraverserebbe un tratto di cantiere del traforo. “Se ne è parlato anche in CIG – ha detto - . Di provare a trovare una soluzione sono state incaricate le Prefetture di Nizza e Cuneo, l’ANAS e il Comune di Limone Piemonte, ma è chiaro che una strada si può riaprire soltanto alle giuste condizioni di sicurezza”.

Se la soluzione del viadotto tra Italia e Francia ha soddisfatto il sindaco di Limone Piemonte, però, le critiche più aspre arrivano rispetto alle notizie riguardanti la ferrovia. “Come sindaco e come presidente dell’Unione Montana, con i miei colleghi, siamo arrabbiati, perché ad oggi manca ancora il nullaosta da parte delle ferrovie francesi per lavorare sulla tratta tra Breil e Ventimiglia, lavori che interesserebbero soltanto una sezione lunga un chilometro e mezzo” ha detto Riberi.