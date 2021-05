La comunità ortodossa di Bra ha detto addio a Magdalena Sandru, storica figura della parrocchia di Santa Caterina

La comunità ortodossa di Bra ha avuto il suo volto in tutte le processioni religiose della città. Quello di Magdalena Sandru, che ha sempre dimostrato grande zelo per la parrocchia guidata da padre Vasile Doroftei.

Si è spenta all’età di 59 anni. La comunità è ancora in lutto per quella donna dai capelli rossi e dagli occhi vivacissimi che se n’è andata per sempre. Ma resta scolpita nella memoria e nelle fotografie, vestita con i classici costumi della festa durante le celebrazioni di precetto.