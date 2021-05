Memoriale di Cuneo: penne nere fanno pulizia da arbusti ed erbacce

Sabato scorso, 8 maggio, gli Alpini dei Gruppi di Bra ed Alba all’opera per liberare l’area verde dall'invasione di erbacce ed arbusti che avevano occupato la zona esterna al monumento commemorativo della Divisione Cuneense Alpini dei Gruppi di Bra e Alba in piena attività presso il Memoriale di Cuneo, sabato scorso 8 maggio 2021, per una manutenzione che ha liberato l’area verde dalla vegetazione cresciuta rigogliosa attorno alla struttura.

La bella giornata di sole ha permesso alle penne nere, coordinate da Antonino Ciancia e Aldo Brassiolo, rispettivamente capogruppo di Bra ed Alba, di lavorare di buona lena per ottenere un risultato che ha restituito all’area un assetto ordinato, destinato a durare per un po' di tempo.

“Sabato mattina presto eravamo già al lavoro” ha dichiarato il capogruppo Antonino Ciancia “con la collaborazione di una decina di alpini di buona volontà che si sono prestati come volontari per la messa in pristino del luogo, l’iniziativa è riuscita nel migliore dei modi”.