Polizia Ferroviaria via da Bra, il caso finisce in Consiglio regionale

“Ho interrogato, oggi, la Giunta regionale per fare chiarezza sulla notizia della soppressione del nucleo della polizia ferroviaria in servizio presso la stazione di Bra, un presidio indispensabile per la sicurezza dei viaggiatori che esiste da decenni. Bra rappresenta uno snodo ferroviario tra i più importanti per la provincia di Cuneo, direttamente collegato attraverso la Sfm 4 con la Città di Torino, e dovrebbe continuare a essere controllata costantemente dagli agenti della Polfer. Infatti questo controlli non possono essere effettuati dagli altri corpi di polizia già sotto organico”, spiega il consigliere regionale del Partito Democratico Maurizio Marello.



“La linea SFM4 che, dal 2017 ha come capolinea Alba – prosegue Marello – è stata, inoltre, caratterizzata, negli ultimi anni, da un importante incremento di viaggiatori, anche in ragione di una maggiore frequenza dei treni e, quindi, non posso non condividere la posizione del sindaco di Bra che ha manifestato forte preoccupazione e contrarietà in merito alla soppressione del nucleo della Polfer. So perfettamente che la Regione non ha competenza specifica in materia di polizia ferroviaria. Tuttavia ritengo che, quale riferimento istituzionale più importante in tema di organizzazione del trasporto pubblico locale, compreso quello ferroviario, possa e debba intervenire in difesa di un presidio tanto importante per tutto il territorio”.



Nella sua risposta – letta in aula dal collega di Giunta Tronzano – l’assessore regionale ai Trasporti Marco Gabusi ha riportato la nota informativa della Prefettura di Cuneo che giustifica la soppressione del nucleo della Polfer di Bra (la pubblichiamo a seguire) all’interno di un processo di razionalizzazione della dislocazione delle forze dell’ordine del Ministero dell’Interno, che prevede servizi di controllo dinamici in sostituzione del presidio fisso.



"Pur confermando che la Regione non ha competenza diretta, l’assessore ha tuttavia confermato che la Giunta seguirà la vicenda. Continuerò a monitorare la situazione, con particolare attenzione alla sicurezza della stazione di Bra alla luce della nuova organizzazione”, conclude Marello.







LA NOTA DELLA PREFETTURA: NOVE I POSTI POLFER SOPPRESSI IN TUTTA ITALIA

"Il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha da tempo avviato un processo di razionalizzazione delle risorse e dei presidi della Polizia di Stato sul territorio nazionale reso necessario dagli interventi normativi che hanno ridefinito gli organici della Polizia di Stato.



A partire dall’anno 2014, sono state previste le soppressioni di alcune articolazioni (distaccamenti, posti ed uffici) sia centrali che periferici delle specialità della Polizia di Stato.



Tale riorganizzazione è stata finalizzata a rivisitare l’impianto territoriale, con soppressioni ed accorpamenti di uffici, allo scopo di razionalizzare ed ottimizzare le risorse umane e tecnologiche dei presidi di specialità.



Tanto alla luce anche delle dislocazioni delle altre Forze dell’Ordine già presenti e al fine di corrispondere alle mutate esigenze del territorio sotto il profilo del controllo e della sicurezza dello stesso.

Le ragioni che davano luogo alla ridefinizione degli assetti muovevano anche dalla necessità di adeguare l’impianto di sicurezza al contesto economico e sociale, in continua evoluzione ed alle conseguenti necessità ed esigenze amministrative, in una logica di efficienza delle risorse a disposizione.



Pertanto, il Ministero dell’Interno - Dipartimento della PS - in base ad apposita Direttiva del signor Ministro del 15 agosto 2017 - procedeva ad una rimodulazione delle strutture territoriali delle specialità della Polizia di Stato (Stradale, Ferroviaria, Postale, Frontiera) che determinava, in questa provincia, la soppressione del Distaccamento Stradale di Ceva e dell’Ufficio di Polizia ferroviaria di Bra.



Al fine di meglio delineare gli aspetti concernenti tale determinazione, recentemente, il Sindaco di Bra ha richiesto un incontro, rappresentando che tale chiusura, a suo parere, potrebbe configurare un depauperamento della presenza delle Forze dell’Ordine sul territorio, segnatamente in un punto considerato strategico della città e paventando una ricaduta negativa sul territorio.



Si è quindi svolta una riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica il 12 febbraio ultimo scorso, con la presenza del citato Sindaco al quale, è stata rappresentata la situazione determinatasi. Il Questore ha riferito, nell’occasione, che parte del personale del Posto di Polizia ferroviaria di Bra verrà assegnato, sempre nello stesso Comune, al “Posto avanzato di Polizia Amministrativa”, già istituito in città.



In quella circostanza è stato, altresì, rimarcato che dette soppressioni consentono economie gestionali e operative con l’ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane disponibili, nonché una maggiore efficienza ed efficacia dell’attività di specialità, con la previsione di servizi di controllo dinamici, in sostituzione del presidio fisso e che, come evidenziato al Sindaco di Bra, sul territorio verrà comunque garantita la presenza di personale della Polizia ferroviaria del Compartimento competente territorialmente.



Quanto sopra premesso, si segnala che, sono stati recentemente emanati, in data 22 febbraio u.s., i Decreti del Capo della Polizia di attuazione della revisione in parola. Con quello afferente la specialità della Polizia Ferroviaria sono stati soppressi sul territorio nazionale, una Sottosezione e nove Posti di Polizia Ferroviaria, tra cui quello di Bra”.