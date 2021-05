Questa sera si assegnano i "David di Donatello", tra i candidati anche la regista monregalese Alice Filippi

Si svolgerà questa sera la 66esima edizione dei Premi David di Donatello organizzata dall'Accademia del Cinema Italiano, dedicata al cinema, italiano e non solo.

Tra i grandi protagonisti del cinema c'è anche una voce monregalese, quella di Alice Filippi, in corsa per la statuetta come miglior regista esordiente con "Sul più bello", film della Eagle Pictures, realizzato nel pieno della pandemia, uscito a ottobre 2020 e in testa al botteghino prima della chiusura delle sale cinematografiche.

Proprio negli scorsi Alice Filippi aveva vinto il Premio ANEC "Pietro Coccia" come miglior talento emergente" (leggi qui).

Le premiazioni si svolgeranno in diretta, questa sera, martedì 11 maggio, su Rai Uno alle 21.25.