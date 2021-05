Saluzzo ricorda Sophie Magdalena Scholl, simbolo della lotta al nazismo

9 maggio, giorno dei tristi anniversari delle tragiche morti di Peppino Impastato e di Aldo Moro, Saluzzo ha ricordato anche il centenario della nascita di Sophie Magdalena Scholl.

Così, mentre tutta Italia ricordava due uomini che, nella loro diversità, hanno pagato con la vita l’impegno a favore dello Stato e della libertà degli italiani, l’ex capitale del Marchesato ha ricordato una figura che riveste per la comunità locale un significato particolare.

Il 9 maggio 1921, cento anni fa, nasceva in Germania Sophie Magdalena Scholl, che col tempo sarebbe poi diventata, seppur ancora giovanissima, una delle principali figure dell’organizzazione “La Rosa Bianca”, che si batteva in modo non violento contro il regime nazista.

Anche Sophie, con duo fratello e altri compagni, pagò con la vita, a soli ventidue anni, l’affermazione e la lotta per la libertà e la democrazia, dimostrando che è sempre possibile ribellarsi verso le ingiustizie e le soverchierie dei regimi, per terribili che essi siano, e riscattando così, come sarebbe avvenuto poco dopo anche in Italia con la lotta di Liberazione e la Resistenza, l’onore del popolo tedesco.

A “La Rosa Bianca” la Città di Saluzzo ha dedicato un bel giardino pubblico e le omonime scuole medie, come monito per le future generazioni.

Nel centenario della nascita di Sophie il Circolo del Partito Democratico “Angelo Vassallo” di Saluzzo, Verzuolo, Valle Varaita e pianura, guidato da Gian Luca Arnolfo, vuole con questo ricordo rendere omaggio a lei e ai suoi valorosi compagni.