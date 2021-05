Sulla facciata del Municipio di Saluzzo la bandiera della Croce rossa

Anche sulla facciata del Municipio di Saluzzo sventola il vessillo della Croce rossa.

Con questo gesto, l’Amministrazione comunale del sindaco Mauro Calderoni ha voluto esprimere vicinanza all’Associazione della Croce rossa, nella ricorrenza della Giornata mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, che ricorre ogni anno l’8 maggio.

L’8 maggio è coincide con l’anniversario della nascita di Henry Dunant, fondatore della Croce rossa, considerato il padre dell’umanitarismo moderno.

“Abbiamo voluto rendere omaggio – spiegano dal Comune - all’Associazione di assistenza che opera in tutto il mondo e che tanto ha fatto e continua a fare per la lotta alla pandemia e per essere vicini ai cittadini che hanno bisogno di cure e che soffrono”.

A Palazzo, il sindaco Calderoni ha ricevuto dalle mani di due volontarie della Croce rossa italiana, sede di Manta, la bandiera che è poi stata sistemata al balcone che si affaccia su via Macallè.

“La Croce rossa con il suo personale medico e con i tanti volontari – afferma il primo cittadino – è un simbolo perché rappresenta chi all’interno della nostra comunità si mette a disposizione per aiutare chiunque sia in difficoltà ed abbia bisogno di assistenza.

Come Amministrazione cittadina non ci stancheremo mai di ringraziare la Croce rossa e tutte le associazioni di volontariato che ogni giorno ci confermano che viviamo in un contesto sano dove l’obiettivo è sempre quello di non lasciare mai nessuno indietro, da solo, senza supporto”.