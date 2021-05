Ripartono le visite alla chiesa di San Fiorenzo a Bastia Mondovì e nasce il progetto "hinc"

Riapre le sue porte al pubblico la chiesa di San Fiorenzo a Bastia Mondovì.

Le visite guidate gratuite, a cura dell'Associazione culturale omonima, sono riprese lo scorso 2 maggio e proseguiranno tutte le domeniche fino al mese di ottobre.

A supporto e valorizzazione di questo piccolo gioiello che sorge sull'antica via del Sale, nasce il progetto hinc [heritage is the new cult] dell’associazione noau - officina culturale.

Il progetto è stato ideato con l’obiettivo di valorizzare beni culturali di pregio storico-artistico ma esterni ai maggiori flussi turistici attraverso l’uso di strumenti tecnologici e linguaggi narrativi orientati verso le nuove generazioni.