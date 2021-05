Il Racconigi Cycling Team si prepara per la cronometro individuale di Cotignola

Dopo la sfortunata sospensione e successiva cancellazione del “Trofeo Rosa Green Bike Open” di Sant'Urbano (PD), a causa di alcune cadute nelle fasi centrali di gara, la formazione di patron Silvio Traversa, guidata dal team manager Claudio Vassallo, è pronta ad affrontare con rinnovata grinta e tanta determinazione un altro intenso fine settimana di gare in giro per l'Italia.

Si partirà nel primo pomeriggio di sabato 15 maggio con la cronometro individuale di Cotignola, in provincia di Ravenna.

La manifestazione, voluta dalla Società Ciclistica Cotignolese ASD, assegnerà l'edizione 2021 del “Trofeo Insieme per il Ciclismo” riservato alla categoria donne junior. 18,500 i chilometri totali di gara, quasi totalmente pianeggianti, che le 25 atlete al via dovranno affrontare a tutta velocità.

Il ritrovo è fissato in via Leonardo Da Vinci, 6 a Cotignola (RA), mentre la prima atleta prenderà il via dalla pedana di lancio, montata in via Ponte Pietra - Anello Pista Ciclabile Cotignola, alle ore 13:30 in punto.

Visto l'obbligo d'iscrizione di sole tre atlete per ogni formazione partecipante, il tecnico del Racconigi Cycling Team Roberto De Filippo, coadiuvato da Camilla e da Antonio Vassallo, ha convocato la lombarda di Tovo Sant'Agata (SO) Benedetta Brafa, la diciottenne emiliana di Correggio Matilde Beltrami e la junior al primo anno di categoria Matilde Ceriello, reduce dal nono posto al “Gran Premio Città di Corridonia - Giornata Nazionale Rosa” di Corridonia (MC).

LINE UP “TROFEO ROSA GREEN BIKE” A SANT'URBANO (PD):

- Matilde Beltrami (Junior II° Anno, 25 Febbraio 2003)

- Benedetta Brafa (Junior I° Anno, 2 Novembre 2004)

- Matilde Ceriello (Junior I° Anno, 21 Giugno 2004)

TEAM MANAGER: Claudio Vassallo DS: Roberto De Filippo

COLLABORATRICE TECNICA: Camilla Vassallo

MECCANICO: Antonio Vassallo