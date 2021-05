Incidente ai piedi di Neive: auto si ribalta lungo via Tanaro [FOTO]

Potrebbe essere l’asfalto reso viscido dalla pioggia una delle cause dell’incidente, fortunatamente senza gravi conseguenze per la persona coinvolta, verificatosi intorno alle 7.30 di questa mattina (martedì 11 maggio) lungo via Tanaro a Neive, poco fuori dall’abitato del centro langarolo: un tratto, quello della provinciale che conduce a Castagnito, già più volte teatro di sinistri dall’esito anche grave.



Protagonista del sinistro, che non ha coinvolto altri mezzi, una Seat Ibiza condotta da un uomo residente in paese, che ha improvvisamente perso il controllo del veicolo, andato prima a sbattere contro la sponda che in quel punto costeggia la strada, per poi ribaltarsi in mezzo alla carreggiata.



Subito soccorso da alcuni automobilisti di passaggio, l’uomo è stato quindi affidato alla cure dell’équipe 118 intanto giunta sul posto, ma non avrebbe riportato particolari conseguenze dall’urto. E' stato comunque condotto all'ospedale di Verduno per accertamenti.



I Carabinieri della locale Stazione hanno provveduto ai rilievi del caso e alla regolazione del traffico, piuttosto intenso a quell’ora del mattino, mentre il mezzo incidentato è stato poi rimosso dal servizio di Asti Auto Soccorso Morellato.