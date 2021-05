Come proteggere gli impianti elettrici da sovratensioni che potrebbero danneggiare anche i dispositivi interni sia di casa che di uffici e aziende

Da sempre si è cercato un modo per proteggere gli impianti elettrici e i dispositivi collegati alla rete elettrica da sovratensioni specie dovute a fenomeni atmosferici quali ad esempio fulmini durante i temporali.

Le aziende impegnate a proporre prodotti e soluzioni per la protezione contro le scariche atmosferiche e le sovratensioni, sia per quanto riguarda la protezione esterna (LPS esterno), sia per quanto riguarda la protezione degli impianti e delle apparecchiature (scaricatori da fulmine e da sovratensione), sono molte e molta è l’offerta, ma è necessario valutare bene le caratteristiche dei prodotti che acquistiamo. Intanto la giusta scelta con la corretta installazione di dispositivi affidabili conosciuti come scaricatori di sovratensione , influiscono in maniera determinante a garantire la massima protezione e di conseguenza le massime prestazioni degli impianti collegati in bassa tensione, in termini di continuità di esercizio e di sicurezza dell’ambiente circostante.

Le norme di riferimento come la CEI EN 81-10 e la 64-8; V5 sono un punto di riferimento importante per aiutare gli utenti a partire dalla progettazione fino alla realizzazione di un impianto parafulmine e la relativa protezione degli impianti con gli scaricatori e forniscono delle indicazioni essenziali per orientarsi al meglio verso la scelta del prodotto in base ai vari fattori di rischio, al tipo di struttura e al tipo di installazione. Ci siamo rivolti ad un esperto del settore, il dott. Nicastro che da molto tempo si occupa di sovratensione elettriche, il quale ci ha spiegato che vi è una vasta gamma di dispositivi per la protezione degli impianti, e che una delle aziende che si sta distinguendo per serietà e qualità è Arnocanali Spa.

Entrando nel merito ci spiega che la gamma di scaricatori combinati di Tipo 1 per linee di energia ISOPRO è in grado di limitare grosse correnti impulsive da 50kA fino a 100kA e sono particolarmente indicati all’installazione nei quadri generali e nei power center dell’industria e del terziario ma più in generale dove l’esigenza di una protezione efficace è necessaria in base sia all’ubicazione (strutture isolate) o in base a fattori di rischio elevati tipo perdita di vite umane, interruzione di servizio e perdite economiche. Tutti gli scaricatori della gamma ISOPRO sono dotati di contatto di telesegnalamento per il monitoraggio a distanza.

Gli scaricatori ENERPRO di Tipo 2 per la protezione contro le sovratensioni rappresentano una gamma completa che va dalla protezione delle utenze monofase fino alle utenze trifase + neutro con la possibilità del telesegnalamento se necessario (opzionale). La gamma comprende sia scaricatori di tipo modulare che compatti con il vantaggio per questi ultimi di occupare un solo modulo nella configurazione fase + neutro e soli due moduli in quella trifase + neutro mantenendo le stesse caratteristiche tecniche in termini di corrente nominale/massima di scarica e di livello di protezione (Up).

Gli scaricatori compatti ENERPRO occupando la metà dei moduli garantiscono un risparmio in termini di spazio sul quadro elettrico nonchè minore tempo e costo per il cablaggio che aggiunti ad un costo dello scaricatore inferiore rispetto al modulare, fanno si che si possa ottenere una soluzione tecnico/economica ideale per la protezione di apparecchiature in ambito civile e terziario, tipici delle applicazioni di scaricatori di tipo 2. La gamma ENERPRO di tipo compatto si completa con gli scaricatori da 5kA/polo di corrente nominale di scarica idonei a soddisfare le richieste della norma CEI 64-8; V5. Tutti gli scaricatori compatti della gamma ENERPRO sono dotati di segnalazione ottica per la verifica dello stato di funzionamento, indispensabile per la manutenzione e l’eventuale sostituzione.

La gamma ENERPRO si completa con gli scaricatori di Tipo 3 ideali per la protezione delle apparecchiature finali, che se correttamente coordinati con la protezione di Tipo 1 e di Tipo 2, sono in grado di garantire livelli di protezione (Up) inferiori ai 1000V.

Questi scaricatori sono disponibili sia per l’installazione su guida DIN che in forma compatta per essere inseriti a protezione delle singole prese di corrente o di schede elettroniche di un cancello automatico, di una caldaia, ecc.. Esistono propone anche soluzioni per la protezione di impianti per il risparmio energetico, come la gamma LEDPRO per la protezione degli impianti di illuminazione a LED e la gamma SOLARPRO per la protezione degli impianti fotovoltaici fino a 1500V.

Un capitolo importante merita la gamma di protezione per le linee di segnale DATAPRO, fondamentale per garantire il completamento della protezione degli impianti in bassa tensione. Infatti è la stessa norma CEI EN 81-10/4 che dice chiaramente come in una struttura si devono prendere in considerazione tutte le linee entranti e dunque provvedere alla protezione delle apparecchiature ad esse collegate.

Gli scaricatori combinati di Tipo 1 e di Tipo 2 vanno dalla protezione degli impianti telefonici sia di tipo analogico che digitale, ADSL e ISDN, degli impianti TV e TVSAT, degli impianti TVCC sia di tipo BNC che POE, delle reti LAN ed Ethernet sia in categoria 5 che in categoria 6 e delle linee di segnale da 6 a 48V come RS232, RS422, RS485, 4-20mA, ecc..

Come ci spiega l’esperto, Arnocanali suggerisce soluzioni di protezione sia nella progettazione che nella realizzazione di impianti per la protezione contro le scariche atmosferiche,