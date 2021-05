Il piano Sgf entra nel vivo con il rientro di 70 lavoratori a settembre e la piena occupazione entro il 2022

Un sabato di assemblee nello stabilimento di via Grangia Vecchia a pochi giorni dalla ripartenza. Si è aperta lunedì 3 maggio una nuova era industriale per il saluzzese targata Sgf Industrial, società facente parte al gruppo Imr di Carate Brianza della famiglia Galmarini, che fa capo alla holding Hg. Srl.



Circa 30 i lavoratori rientrati in stabilimento dopo la lunga vertenza che ha tenuto banco sulle cronache locali e non solo, riguardante la cessione della produzione del colosso tedesco Mahle dei due siti piemontesi (oltre a Saluzzo anche La Loggia).



I PASSAGGI DELLA VERTENZA MAHLE



L’annuncio della chiusura era arrivato il 23 ottobre del 2019. L’indomani la multinazionale, la cui casa madre ha sede a Stoccarda, avrebbe poi aperto la procedura di licenziamento collettivo per 453 lavoratori.



Da quel giorno e nei mesi successivi si è protratta una difficile vertenza che era arrivata anche sui tavoli romani al Ministero dello Sviluppo Economico.



Un anno dopo (ottobre 2020) è stato siglato presso l’Unione Industriale di Torino l’accordo sindacale: qui è stata messa nero su bianco l’acquisizione da parte del gruppo di Carate Brianza dei due stabilimenti piemontesi Mahle con il riassorbimento del personale.



Dal 1° marzo del 2020 la produzione all’interno dello stabilimento di via Grangia Vecchia era cessata e i lavoratori erano entrati in cassa.



L'ATTIVITA' SGF RIPRESA DA UNA SETTIMANA



L’attività da una settimana ha ripreso dopo oltre un anno di stop. Non più pistoni per il mercato diesel, ma un sito che opererà principalmente per il “cliente” principale di Imr, la Iveco.



La nuova linea di produzione – come spiegato dai sindacati ai lavoratori nel corso dell’assemblea di sabato 8 maggio – prevede tre fasi: incollaggio, bardatura e carpeggiatura per la realizzazione di tettucci per i mezzi pesanti destinati al gruppo torinese specializzata nella produzione di veicoli industriali e autobus.



Nella prima settimana l’attività è andata avanti su un turno unico. Diventeranno due in questi giorni per poi proseguire su tre turnazioni una volta a pieno regime.



A SETTEMBRE 70 LAVORATORI OPERERANNO IN VIA GRANGIA VECCHIA



Intanto proseguirà parallelamente l’installazione di una seconda linea (con un ciclo di produzione identico) che potrebbe essere completato in estate. Da settembre saranno tra i 60 e i 70 dipendenti ex Mahle ad operare per la Sgf.



L’ultimo passaggio del piano industriale prevede l’installazione della linea adibita alla verniciatura con il raggiungimento previsto della piena occupazione nel secondo semestre del 2022 con 120 dipendenti.



Intanto dal 2 novembre dello scorso anno sono in cassa integrazione straordinaria “per ristrutturazione aziendale”, aperta per 24 mesi, per garantire il processo di reindustrializzazione.



Negli ultimi mesi circa 80 lavoratori di Saluzzo sono stati impegnati (alcuni lo sono tuttora) nella sede della ex Polytech di Mondovì dove è presente la sede monregalese del gruppo Imr.



"IL PIANO ENTRA NEL VIVO"



“Il piano industriale entra nel vivo – spiega Pierandrea Cavallero, segretario provinciale della Fiom Cgil – Siamo soddisfatti che in una situazione complessa come quella che stiamo vivendo ci siano dei punti fermi anche per i lavoratori di Saluzzo. C’è un cauto ottimismo, la Imr sta rispettando gli impegni presi. Esprimeremo un giudizio definitivo quando si completerà il pieno rientro occupazionale dei lavoratori di Saluzzo e La Loggia.”