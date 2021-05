Molte persone ormai non si fanno più problemi se devono fare interventi di chirurgia che riguardano la parte estetica oltre che la parte di chirurgia plastica e ricostruttiva.

Questa la possiamo e dobbiamo definire senza dubbio come una grande rivoluzione se consideriamo il fatto che fino a pochi anni fa, questo tipo di interventi erano appannaggio solo di persone benestanti, facoltose o per meglio dire di vip.

Come se migliorarsi esteticamente per esempio eliminando degli inestetismi antipatici come possono essere le orecchie a sventola o il naso con una gobba esagerata fosse solo privilegio per un certo tipo di persone e di categorie

In realtà anche per il fatto che le tariffe sono un po' abbassate e quando vai in un centro che si occupa di interventi di chirurgia estetica plastica e ricostruttiva spesso viene data la possibilità di rateizzare il prezzo. Tutto ciò ha permesso a molte più persone di avere accesso a questi servizi e a questi interventi di chirurgia .

Questo non vuol dire che tutti i pregiudizi sono stati abbattuti considerando che ancora molte persone quando sentono parlare di interventi di chirurgia che hanno a che vedere con la parte estetica storcono il naso come si suol dire.

Nel senso che vengono conservate superficiale le persone che decidono di sottoporsi a questi interventi di chirurgia.

Però se non vogliamo essere ipocriti a tutti piace piacere e soprattutto tutti abbiamo bisogno di stare rilassati quando stiamo in relazione con gli altri senza sentirsi lo sguardo addosso per quel particolare tipo di inestetismo.

Infatti spesso quel tipo di inestetismo diventa una sorta di impronta di marchio a fuoco che crea un certo tipo d'identità. che le persone giustamente si vogliono staccare dalle spalle.

Tutti abbiamo diritto di vederci più belli

Ben vengano quindi questi interventi di chirurgia che hanno a che vedere con la parte estetica plastica e ricostruttiva.

E tra l'altro va anche detto con un certo coraggio che i medici che si occupano di questi interventi di chirurgia sono medici come tutti gli altri.

Purtroppo invece non solo da parte delle persone comuni ma anche dei loro colleghi vengono un po' guardati con la puzza sotto il naso

Come se anche loro non avessero conseguito una laurea in medicina e chirurgia oltre che fare poi vari anni di specializzazione.

Se invece poi vogliamo parlare delle motivazioni profonde che spingono le persone a fare questi interventi chirurgia lì i casi possono essere svariati

Perché in effetti c'è chi scambia questi interventi di chirurgia come un modo per risolvere problemi interiori molto più profondi che magari hanno origine nell’infanzia.

E chiaramente se i problemi sono così profondi non basterà certo un intervento di chirurgia estetica per raddrizzare le orecchie a sventola o la gobba del naso per iniziare ad amarsi per quello che si è.

Per quello saranno necessari interventi di professioni della psiche. Questi interventi di chirurgia riguardano semplicemente il volersi guardare allo specchio e vedersi più belli e attraenti. Tutti abbiamo diritto a ciò.