L'eterna giovinezza, mito o realtà? Il sesso allunga la vita: protagonisti della sesta puntata mercoledì alle 21 il professor Marco Rossi e Marisa Laurito

More News presenta in anteprima “L’eterna giovinezza: mito o realtà?” - un programma sulla salute e il benessere senza età, ideato e condotto dalla giornalista e scrittrice Laura Avalle, con la regia di Davide Sordella ogni mercoledì alle ore 21 sul nostro quotidiano online.

Perché la Fontana della Giovinezza era così ambita? Ebbene, così come mostra l’affresco del Castello della Manta, per tornare a godere dei piaceri della vita, che in quell’epoca, parliamo del Medioevo, erano sostanzialmente due: la caccia e l’amore. Ne parla in collegamento dal suo studio il professor Marco Rossi, sessuologo e psichiatra.

A seguire, la giornalista Laura Avalle intervista Marisa Laurito, noto personaggio televisivo.