Prosegue nei mesi di maggio e giugno la rassegna MondovìMusica

Dopo l’avvio promettente di sabato 24 ottobre 2020, MondovìMusica, la stagione di concerti della Città di Mondovì in collaborazione con la Fondazione Academia Montis Regalis, si è fermata nel rispetto dei Decreti ministeriali per la lotta al Coronavirus. Ora che, dopo mesi di sospensione, è possibile ricominciare con gli eventi in presenza, l’Academia Montis Regalis è lieta di presentare agli organi di stampa e al pubblico la programmazione concertistica per i mesi di maggio e giugno.