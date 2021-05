Una gara di puzzle e un mercatino per le vie di Cervasca per rilanciare il commercio

Un mercatino e un torneo di puzzle nel weekend della Fiera di San Giovanni a Cervasca con l’obiettivo di “ripartire” dopo un lungo periodo di lockdown.



Con questa “missione” la commissione commercio del comune con il patrocinio dell’amministrazione comunale e la collaborazione della Pro Loco si svolgeranno sabato 26 e domenica 27 giugno due iniziative inedite per i cervaschesi e non solo.



Nella giornata di sabato per le vie del paese si terrà una gara di puzzle dalle 16 alle 18,30 dove a coppie si dovrà completare un puzzle di 500 pezzi nell’arco del tempo massimo (2 ore e mezza). La gara è aperta a tutti (dai 6 ai 99 anni). Seguirà premiazione e l’”Ola al forn” da asporto cucinata dalla pro loco.



Mentre per domenica 27 giugno è previsto un mercatino aperto ad artigiani e a hobbisti. Le adesioni al momento sono arrivate anche da fuori provincia, diverse le richieste al di fuori della Regione.



La manifestazione si svolgerà dalle 9 alle 19 per le vie di Cervasca.



Per partecipare sia al torneo che per mettere il proprio banco al mercatino ci si potrà rivolgere al numero 349 4921681 o scrivere alla mail cartghirigoro@gmail.com



“C’è una gran voglia di ripartire – spiega Antonio Congera della commissione commercio di Cervasca – Una prima edizione per rilanciare l’economia del territorio dopo un anno, per tante ragioni, a rilento. Ci teniamo a precisare che tutte le iniziative sono organizzato con rigoroso scrupolo per il rispetto dei protocolli anti contagio. Questo è il primo anno che organizziamo questo tipo di manifestazione proprio nell'ottica di ripartenza.”