Autobus del Consorzio GrandaBus gratuiti per i cittadini che vanno a vaccinarsi

Il Consorzio GrandaBus, a cui aderiscono 14 società di autolinee e che gestisce il trasporto pubblico locale su tutta la provincia di Cuneo, ha aderito alla proposta lanciata dalla Regione Piemonte, di concerto con l’Agenzia della mobilità piemontese, di trasportare gratuitamente sui propri mezzi tutti i cittadini che devono ricevere il vaccino contro il Covid19.

Il trasporto sarà gratuito solo per spostarsi dalla residenza al centro vaccinale e per tornare a casa ed esclusivamente nel giorno previsto per la vaccinazione, in coerenza con l’orario dell’appuntamento. In caso di controllo, basterà mostrare un documento di riconoscimento, la mail o il messaggio sms che attestano che si sta usando il mezzo pubblico proprio nel giorno e nell’orario dell’appuntamento per la vaccinazione, per recarsi e tornare dal centro vaccinale. Non è necessario, dunque, acquistare alcun titolo di viaggio prima di salire sui mezzi del Consorzio.