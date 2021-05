Otto Lions Club donano due concentratori di ossigeno “Airvo 2” agli ospedali di Savigliano e Mondovì

Sono stati consegnati oggi i due concentratori di ossigeno Airvo2 per pazienti Covid che saranno utilizzati dagli ospedali di Savigliano e Mondovì.



La donazione è stata fatta da otto club Lions di zona del saviglianese e monregalese con capofila il gruppo di Saluzzo-Savigliano.



Si tratta di due strumenti che aiutano l’ossigenazione e si rivelano particolarmente utili nel caso di pazienti affetti da Covid.



“Erogano ossigeno ad alti flussi - spiega Valentina Benedetti, neo direttore di medicina generale all’ospedale di Mondovì - garantendo pressione positiva nelle vie aeree fino ad un massimo di cinque centimetri acqua e questo ossigeno è riscaldato e umidificato, in alcuni casi può sostituire il casco e permettere ai malati di potersi staccare per mangiare, avendo comunque alta quantità di ossigeno. Servono un paziente per volta ma l’aspetto positivo e non secondario è proprio quello del comfort al paziente”.



“Abbiamo proposto questa donazione fatta da una zona di otto club su suggerimento del dottor Guerra e del dottor Ferreri. In passato avevamo già fatto un intervento per la sanità con la donazione di lampade a led” aggiunge Laura Gissi, presidente del Club Saluzzo-Savigliano, cui si unisce Angelo Bianchini, Presidente Lions di Mondovì: “Abbiamo sempre avuto un occhio di riguardo per il nostro ospedale, tanto è vero che l’anno scorso abbiamo donato un cardio screen per la cardiologia. Questa seconda attività continua la tradizione”.



“Oggi abbiamo ricevuto due Airvo 2 - commenta il commissario straordinario per l’emergenza covid, Giuseppe Guerra - abbiamo pensato a una strategia comune e abbiamo ritenuto necessario averli qui perché questi non sono ospedali Covid, ma collaborano in maniera preziosa con ospedali che lo sono, ovvero Ceva e Saluzzo”.