A Paesana c’è un paradiso dei golosi: è la “Trattoria del Giardino”

Se piazza Piave di Paesana è indiscutibilmente un quadro, stante la sua incontrastata bellezza ed i suoi tanti angoli storici (su tutti la pietra della ragione dove un tempo ormai lontano venivano dipanati cause e litigi), miglior cornice essa non poteva trovare della “Trattoria del Giardino” che ne occupa per intero il loto meridionale.

Perché la “Trattoria del Giardino” è uno di quei locali che oggi il buongustaio cerca, sia esso autoctono o “straniero”, forse attratto da quella parola (trattoria) che dalle nostre parti ancora è sinonimo di mangiar bene, di cucina casalinga e piemontese, di vino delle migliori cantine, di un rapporto qualità-prezzo davvero altissimo.

Alla “Trattoria del Giardino” tutto è un festival di sapori di casa nostra. Dalla cucina, dove le abili mani della sempre sorridente Genni Brondino sfornano leccornie come una sorta di inesauribile cornucopia, arrivano ai tavoli gli insuperabili vitello tonnato, la tartare di fassona, il flan di verdure con delicata d’acciughe come omnipresenti antipasti, gli gnocchetti ai formaggi, gli agnolotti al sugo d’arrosto o burro e salvia, i tanti e golosissimi risotti, le lasagne e le roselline come primi, la trippa, i filetti di trota fritti o marinati e poi i brasati, gli stracotti ed il bollito alla piemontese come secondi. E come non terminare il pranzo con un peccato di gola come dessert, sia esso crema catalana o bunet alla piemontese o tiramisù oppure creme caramel?

L’unico rischio è che i manicaretti di Genni Brondino possano far passare in secondo piano l’altro aspetto fondamentale di paradiso dei golosi che Paesana adora e si tiene ben stretto: la cordialità e la simpatia di Rosa Allio, la padrona di casa insieme con il marito Aldo, vera ed indiscussa regina della trattoria (che sceglie con la massima cura le materie prime da affidare alla cucina) che non perde occasione per una visita di cortesia ai tavoli e la squisita professionalità del figlio Davide, cui compete l’accoglienza ed il servizio bar.

La “Trattoria del Giardino” è aperta tutti i giorni a pranzo ed a cena – su prenotazione – soltanto nei weekend e per tutto il mese di agosto. Risponde al numero 0175.94126.

Dateci retta, provatela! E… fateci sapere.