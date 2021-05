Questa sera, martedì 11 maggio alle ore 19, si svolgerà un incontro tematico relativo al nuovo polo scolastico di Busca.

L’appuntamento è riservato agli amministratori comunali, ai responsabili dell’ufficio tecnico e ai progettisti per valutare le modalità con cui si procederà al cantiere.

L’incontro, non aperto al pubblico in presenza, può essere seguito in diretta streaming sul canale Youtube del comune di Busca.