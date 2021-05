Savigliano, Oasi Giovani: al via il progetto di scambio "Passo a paso"

In estate Oasi Giovani promuoverà il suo secondo scambio giovanile all’interno del programma Erasmus+. In seguito al successo di Walking Together, un viaggio di una settimana alla scoperta del Cammino di Santiago de Compostela nel luglio 2019, che ha coinvolto una ventina di adolescenti italiani e spagnoli, Oasi Giovani ha deciso di ripetere l’esperienza positiva e di offrire una nuova occasione di incontro e condivisione tra adolescenti di paesi diversi con il progetto Passo a paso, che si terrà dal 3 all’11 luglio 2021 tra Savigliano e il Giro del Marguareis, percorso ad anello intorno alla montagna più alta delle Alpi Liguri, il Marguareis (2.651 m).