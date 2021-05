Atletica Roata Chiusani: Diallo, Ghibaudo e Matarazzo qualificati per i Campionati Italiani 2021

Ottimi riscontri e nuovi personali per gli atleti del Roata Chiusani, impegnati al meeting su pista di Fossano di sabato 8 maggio, accompagnati dal tecnico Fabio Milano.

Nei 400hs Uomini Allassane Diallo chiude 1° PM in 55"08, ottenendo il minimo richiesto per la qualificazione ai Campionati Italiani 2021. Anche Giorgia Ghibaudo, nei 400hs femminili, si qualifica per gli italiani con il tempo 1'06"83. 1a JF. Ottiene il minimo per la partecipazione ai nazionali anche Vincenzo Matarazzo, 1° AM, che sigla il nuovo personale di 1'57"57 nella prova sugli 800m. Sempre sugli 800m personale per Lorenzo Bianchi 2'02"27 e Marco Tomatis 2'03"63, bene Federico Bianchi, 2°SM, in 1’58”66.

Nella prova sui 5000m uomini, molto bene Alberto Demarchi, 2° JM in 16.’00.80, bene Simeone Romano 1°AM in 16’23.11, Luca Cavallo (16’43.98), Luca Massimino 1°SM35 in 16’.49.11, Danilo Brustolon 3°SM35, Giulio Giraudo 2°AM, Gregorio Vizio 3°AM e Javier Carballo.

Buone prove per Eleonora Demarchi, 1°AF in 18’33 ed Elisa Cantamessa nei 5000m donne. Nei 200m piazzamenti per Anna Bertaina e Luca Ribero. Nel salto in lungo vittoria di David Dalmasso tra i cadetti con la misura di 5,61 m, seconda e terza piazza per Virginia Serale e Sofia Bonardello nella gara Cadette, bene Aurora Armando.