Sci nordico, nazionali: Lorenzo Romano nel gruppo Milano-Cortina, Elisa Gallo e Davide Ghio nella squadra Giovano

Nella stagione 2021-22 il Piemonte sarà ancora una volta ben rappresentato all’interno nelle squadre nazionali azzurre di sci nordico.

Lorenzo Romano (Carabinieri) è stato inserito nei quadri della FISI per il sesto anno consecutivo. Il carabiniere classe 1997 di Demonte è nel gruppo Milano-Cortina 2026, che comprende atleti nati dal ‘97 al 2000. Ad allenarlo sarà Stefano Saracco, uno dei tecnici più stimati in Italia ed anche all’estero, se si considera che nella prossima stagione seguirà ancora la fortissima slovena Anamarija Lampic, vincitrice di due medaglie ai recenti Mondiali di Oberstdorf e della classifica delle Sprint nell’ultima Coppa del Mondo, oltre ad aver guidato per diverse stagioni Federico Pellegrino e la squadra A azzurra.

Belle notizie per il Comitato FISI Alpi Occidentali arrivano anche da due giovani atleti dello Sci Club Entracque Alpi Marittime.

Elisa Gallo e Davide Ghio sono infatti entrati nella squadra Giovani.

Entrambi si sono guadagnati la Nazionale grazie agli ottimi risultati ottenuti nella passata stagione, nella quale erano anche stati inseriti come riserve per i Mondiali Juniores di Vuokatti, pur essendo ancora Aspiranti.

Elisa Gallo, atleta classe 2003, ha vinto un oro ed un bronzo nei Campionati Italiani dello scorso anno, mentre Davide Ghio, classe 2004 e quindi ancora in età “Aspiranti”, è riuscito a guadagnarsi un precoce inserimento nella squadra nazionale Giovani grazie ai tre titoli italiani vinti e al successo nella classifica della Coppa Italia Rode.

Altri tre atleti del Comitato AOC sono poi entrati a far parte del Gruppo AIN-Atleti di Interesse Nazionale. Sono Gabriele Rigaudo (Entracque Alpi Marittime), Martino Carollo (Entracque Alpi Marittime) e Samuele Giraudo (Valle Stura), che dovrebbero quindi partecipare ad alcuni raduni con la squadra Juniores.