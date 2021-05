TIMEOUT - Il punto sul Campionato di Serie A2 Femminile: Play-Off…Si parte! Il Piemonte si presenta con le “frecce” Mondovì e Pinerolo; Il Cus Torino rinuncia alla serie A2

Il match di venerdì scorso tra il San Giovanni in Marignano e la Roma (0-3) ha segnato l’epilogo della Pool Promozione. Con l’Acqua & Sapone promossa in A1 ora l’attenzione si sposta sui Play-Off, che prenderanno il via domani pomeriggio. Ricordiamo il meccanismo della terza e ultima fase stagionale: nei quarti sono previste sfide con gara di andata e ritorno ed eventuale “Golden set”, ma solo se al termine delle due gare le due squadre abbiano ottenuto una vittoria a testa dello stesso valore di punti.

In pratica, il set di spareggio (ai 15) si disputa nel caso in cui le due squadre abbiano totalizzato lo stesso numero di punti nelle due gare, considerando che il 3-0 e il 3-1 assegnano 3 punti a chi vince e 0 a chi perde, mentre il 3-2 assegna 2 punti a chi vince e 1 a chi perde. Il tabellone dei quarti presenta tutti match all’insegna dell’equilibrio e aperti a qualsiasi risultato. Particolarmente impegnativo l’impegno della Lpm Bam Mondovì, che dopo aver chiuso la Pool Promozione al secondo posto, domani affronterà l’Olimpia Teodora Ravenna, vincitrice della Pool Salvezza.

La formazione romagnola di Torcolacci e Grigolo può essere considerata una sorta di “mina vagante” della Pool Promozione e le Pumine di Delmati non potranno contare su nessun vantaggio, se non quello di giocare il ritorno in casa. Nelle semifinali e in finale, invece, le sfide saranno al meglio delle tre gare, con gara 2 e l’eventuale gara 3 da disputare in casa della squadra meglio classifica al termine della Pool. Un sistema, quello dei Play-off, che nei quarti di finale di fatto non riconosce nessun merito alle squadre che hanno chiuso la seconda fase stagionale nelle prime posizioni.

Come avviene un po' in tutte le altre discipline sportive, garantire alla seconda e alla terza classificata l’accesso diretto alle semifinali non rappresenterebbe a nostro avviso un “sacrilegio sportivo”, ma un giusto premio al percorso e ai sacrifici intrapresi dalle varie formazioni, il tutto all’insegna della meritocrazia. La nostra non vuole essere una polemica, ma solo un modesto suggerimento in vista delle stagioni future. Nei Play-off, dunque, ad avere un peso determinante sarà soprattutto lo stato di forma delle squadre, reduci da una stagione lunga, travagliata e contraddistinta dai numerosi contagi di Covid-19.

Le altre sfide dei quarti vedranno l’Eurospin Pinerolo impegnata sul difficile campo della Sigel Marsala. Nella parte bassa del tabellone, invece, le marchigiane della Megabox Vallefoglia e della Cbf Macerata cercheranno di superare gli ostacoli rappresentati rispettivamente dal Volley Soverato e dal Green Warriors Sassuolo. Nei giorni scorsi, però, a tenere banco è stata anche una inattesa e di certo non piacevole notizia: Il Cus Torino ha comunicato che nella prossima stagione non parteciperà alla Serie A2, ma ripartirà dalla serie C.

Una decisione drastica, conseguente soprattutto alla contrazione economica che ha colpito un po' tutte le realtà sportive. Poche ma significative le parole espresse dal presidente del Cus Torino Riccardo D’Elicio e pubblicate sul sito della società: “E’ stata una scelta complicata dopo un anno molto difficile, non solo a causa del virus. Da padre di famiglia ho dovuto pensare alla salvaguardia della mia polisportiva. Ringrazio tutti quelli che hanno reso possibile questo progetto”. Al Cus Torino, dunque, non possiamo fare altro che rivolgere un sincero augurio di tornare al più presto in serie A. Di seguito il programma dei quarti di finale dei Play-Off Promozione:

PLAY-OFF QUARTI DI FINALE – GARA1 – 12 Maggio

O. Ravenna Lpm Mondovì Ore 18 Sigel Marsala Eur. Pinerolo Ore 18 Volley Soverato M. Vallefoglia Ore 17 G.W. Sassuolo Cbf Macerata Ore 19

PLAY-OFF QUARTI DI FINALE – GARA2 – 16 Maggio