Anche quest'anno, come ogni primavera, è tempo di pulizie "ecologiche" nell'area verde nell'area dell'ascensore inclinato in via Porta Mondovì.



Le pecore e le capre come ogni anno sono tornate a brucare l'area nei pressi dello Stadio del nuoto di Cuneo vicino al Parco Fluviale.

Tanti, come al solito, i curiosi vista la insolita "invasione" degli animali in un contesto urbano, diventato ormai da anni una ricorrenza fissa.