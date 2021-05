A Ceva smottamento del terreno sotto la carreggiata dell’autostrada Torino-Savona

La pioggia di questi giorni, il gelo dell’inverno e la fragilità del terreno: forse è stato questo mix di fattori a provocare uno smottamento di alcuni metri in una zona di campagna alla periferia di Ceva.

E non ci sarebbe da preoccuparsi, vista l’entità del movimento del terreno, se non fosse che lo smottamento è avvenuto proprio sotto la corsia dell’autostrada Torino-Savona, nel tratto tra Niella Tanaro e qualche chilometro prima dell’uscita del casello per Ceva, in direzione Savona.

Inoltre proprio sullo smottamento poggiano alcuni pilastri della carreggiata e nel guardarlo, con il traffico di auto, camion e tir che ci passano sopra con il loro peso, provoca una certa apprensione.