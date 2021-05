Smottamento sull’autostrada A6: presto il ripristino da parte dei tecnici

Già nella mattinata di oggi (martedì 11 maggio) la Polizia autostradale ha effettuato un sopralluogo lungo l’autostrada Torino-Savona per verificare la portata dello smottamento che si è verificato proprio a lato della carreggiata che porta verso Savona. Tratto di terreno, tra l’altro, dove poggiano alcuni dei piloni che reggono la corsia.

Quanto prima sarà anche organizzato un un sopralluogo da parte dei tecnici dell’autostrada, al fine di appurare se potrebbe esserci un rischio per la sicurezza della carreggiata e quindi dei viaggiatori.

Sull'accaduto ha mandato una nota la società Autostrada dei Fiori: "A causa delle consistenti precipitazioni degli ultimi giorni sul Nord-Ovest del paese, si è verificato uno scivolamento superficiale della coltre erbosa che ricopre la scarpata autostradale per uno sviluppo di circa 10 metri ed uno spessore di 50 cm circa del tronco A6 Torino - Savona in prossimità dello svincolo di Ceva in direzione Torino.

La Società, in via cautelativa ha interdetto al transito la corsia di emergenza e con i propri tecnici, verificato sul posto che non sussistono condizioni di rischio per la sicurezza delle persone, dei mezzi in transito e dell’infrastruttura stessa.

Appena le condizioni metereologiche miglioreranno verrà eseguito dalle squadre di manutenzione il ripristino del tratto di scarpata interessata dal movimento".