Cuneo, "Di Piazza in Piazza" chiede la sospensione del progetto su piazza Europa con un nuovo ricorso al TAR

Non c'è pace per il progetto di restyling di piazza Europa a Cuneo, di cui si è appena concluso il bando di progettazione.

L'associazione "Di Piazza in Piazza" - nata proprio per osteggiare le intenzioni dell'amministrazione comunale, specialmente in riferimento alla realizzazione del tanto discusso parcheggio interrato - ha infatti presentato al TAR un nuovo ricorso, chiedendo la sospensione del progetto fino a quando l'amministrazione non avrà chiarito le persistenti ambiguità del Piano Regolatore sulla zona d'intervento, derivate dalla natura del nuovo progetto di restyling, e l'effettiva possibilità di reperire finanziamenti dal Piano Periferie, non avendo il progetto rispettato le tempistiche fissate dal bando.

L'associazione affronterà i costi del ricorso autotassando i propri membri e accogliendo il sostegno economico di esterni interessati a perorarne la causa.

Nel 2019 "Di Piazza in Piazza" aveva già effettuato un ricorso al TAR, respinto in quanto giudicato tardivo e quindi irricevibile, ma comunque interessante dal punto di vista urbanistico, tanto che il Comune era stato invitato a chiarie le ambiguità evidenziate dal ricorso stesso in fase di progettazione. Le stesse che - secondo l'associazione - ancora gravano sull'iniziativa.