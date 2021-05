Cuneo, niente consumo di alcolici in alcune aree pubbliche della città: firmata l'ordinanza

«Prosegue il lavoro dell’Amministrazione per la riqualificazione e la mitigazione delle tensioni che si sono sviluppate nell’area di Corso Giolitti e intorno alla Stazione - sottolinea il Sindaco Federico Borgna - . Ci sono interventi che sono di lungo periodo, come quelli di rigenerazione urbana: riqualificazione dei portici, rifacimento dell’illuminazione pubblica, videosorveglianza, iniziative a sostegno del commercio o di mediazione cultura e facilitazione alla convivenza (come il progetto La Boa) e poi ce ne sono altri che si inseriscono nell’ambito dell’ordine pubblico e della sicurezza. Alcuni li stiamo portando avanti coordinati dalla Prefettura e in collaborazione con le Forze dell’Ordine e l’ordinanza di divieto di consumo di bevande alcoliche è tra questi. Quest’anno, come già nel 2020, con la pandemia ancora in corso, vietare di bere bevande alcoliche seduti sulle panchine è un modo non solo per intervenire dal punto di vista dell’ordine pubblico, ma anche per la tutelare la salute di tutti».