Dai Comuni dell’Albese fronte comune per liberare dai rifiuti le rive del Tanaro

Proseguono le iniziative che vedono l’Amministrazione albese impegnata a favore dell’ambiente e per il contrasto all’abbandono dei rifiuti sul territorio.

In questa direzione la giornata di pulizie che domenica 9 maggio ha coinvolto un centinaio di volontari nella pulizia dei circa 45 chilometri di sentieri turistici di cui la città dispone .

Ma anche quella che vede Alba tra i 150 Comuni della Granda che sin da subito hanno aderito a "Spazzamondo", la grande giornata ecologica che la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo sta organizzando per sabato 5 giugno, col coinvolgimento di volontari e studenti.

Le iscrizioni all’iniziativa sono aperte, direttamente al sito www.spazzamondo.it. Il Comune di Alba, partner dell’iniziativa, avrà a disposizione il kit per la raccolta dei rifiuti da distribuire ai partecipanti e nel contempo, grazie al sostegno dell'associazione Proteggere Insieme, allestirà uno spazio per la distribuzione, il coordinamento dell’iniziativa, le informazioni e la sensibilizzazione dei cittadini.



Un terzo campo di azione è invece quello che da alcune settimane vede in campo l’assessore comunale all’Ambiente Marco Marcarino, promotore di un incontro che nei giorni scorsi, in presenza del comandante della Polizia Municipale albese Antonio Di Ciancia, ha messo virtualmente di fronte i sindaci dell’Albese i cui territori si affacciano sulle sponde del Tanaro.



I Comuni sono quelli di Govone, Magliano Alfieri, Castagnito, Neive, Guarene, Monticello d’Alba, Barbaresco, Santa Vittoria d’Alba, Roddi e Verduno, i cui amministratori hanno preso parte a un tavolo il cui obiettivo è quello di arrivare ad azioni comuni per contrastare l’annoso e continuo fenomeno dell’abbandono di rifiuti nelle zone del lungofiume, oasi naturali che spesso divengono purtroppo teatro di deprecabili episodi di cattiva educazione, quando non anche di discarica abusiva.



"Ringrazio i sindaci e gli amministratori che hanno accettato di prendere parte a questo tavolo – spiega Marcarino –, concordi nell’opportunità di elaborare insieme strategie utili a contrastare un malcostume diffuso e che, pur con gradazioni diverse da zona a zona, riguarda purtroppo tutta l’asta del Tanaro. Gli incontri proseguiranno nei prossimi giorni per arrivare presto alla definizione di proposte concrete da mettere in campo unitariamente".