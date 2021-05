Daniele Tallone è il nuovo presidente della Squadra Aib di Borgo San Dalmazzo

"I membri del nuovo Consiglio lavoreranno in sinergia con tutti i Volontari della Squadra, perche solo insieme, potremmo raggiungere obbiettivi ambiziosi per il nostro territorio e per la comunità!", scrivono sulla pagina facebook.

Il gruppo invita a donare il 5x1000 per aiutare le tante iniziative dell'associazione. Basta inserire il codice fiscale 96037890041 nella dichiarazione dei redditi.